Шелтон стал победителем турнира в Мюнхене
Шестая ракетка мира Бен Шелтон обыграл итальянца Флавио Коболли в финале турнира в Мюнхене - 6:2, 7:5.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча продлилась 1 час 31 минуту.
Шелтон 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Коболли 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6.
Для 23-летнего американца это пятый титул на турнирах ATP в карьере и второй в сезоне-2026.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре