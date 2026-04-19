Шелтон стал победителем турнира в Мюнхене

Шестая ракетка мира Бен Шелтон обыграл итальянца Флавио Коболли в финале турнира в Мюнхене - 6:2, 7:5.

встреча продлилась 1 час 31 минуту.

Шелтон 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Коболли 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6.

Для 23-летнего американца это пятый титул на турнирах ATP в карьере и второй в сезоне-2026.