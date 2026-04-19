Робот побил рекорд человека в полумарафоне

В Пекине робот-гуманоид "Шаньдянь" прошел полумарафон, побив рекорд человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, он преодолел дистанцию в 21 км за 50 минут 26 секунд.