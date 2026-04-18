Зелим Цкаев завоевал "бронзу" чемпионата Европы

Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев (81 кг) стал бронзовым призером чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в поединке за третье место Цкаев одержал победу над представителем Бельгии Маттиасом Кассе.

Благодаря этому успеху азербайджанский спортсмен поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Ранее сборная Азербайджана также завоевала еще три награды: Хидаят Гейдаров (73 кг) стал серебряным призером, Ахмед Юсифов (60 кг) и Туран Байрамов (66 кг) выиграли бронзовые медали.

Из других представителей Азербайджана, выступавших сегодня, Судаба Агаева (70 кг) уступила в 1/8 финала венгерке Софи Озбаш, Омар Раджабли (81 кг) на этой же стадии проиграл сербу Василие Гружичичу, а Мурад Фатиев (90 кг) завершил борьбу после поражения в 1/16 финала от румына Алекса Крета.

Чемпионат Европы завершится 19 апреля.