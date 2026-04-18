Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась на 11,06 доллара США, или на 9,6% по сравнению с предыдущим показателем, и составила 104,49 долларов США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 10,5 доллара, или на 9,4%, и составила 101,33 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 11,22 доллара, или на 13,3%, и составила 73,20 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 17,01 доллара, или на 14,6%, и составила 99,26 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти рассчитана на уровне 65 долларов США за баррель.