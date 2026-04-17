США задержат поставку оружия в Европу
США уведомили партнеров о возможных задержках в поставках вооружений из-за необходимости приоритетного обеспечения собственных военных нужд. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В публикации отмечается, что задержка коснется сразу нескольких стран Европы, в том числе в Прибалтике и Скандинавии.
По данным агентства, часть оружия была приобретена европейскими государствами по программе Foreign Military Sales, но до сих пор не поставлена.
