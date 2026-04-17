"Бавария" опередила "Реал" и возглавила рейтинг клубов УЕФА

"Бавария" опередила мадридский "Реал" в рейтинге клубов УЕФА за последние пять лет после того, как прошла "сливочных" на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. Теперь немецкий гранд с показателем 146,5 возглавляет соответствующий рейтинг.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Королевский клуб" расположился на второй строчке - 144,5. Замыкает тройку лидеров "Ливерпуль" - 130.

По сумме двух встреч "Бавария" победила "Реал" со счетом 6:4. На стадии полуфинала мюнхенский клуб встретится с "ПСЖ", который занимает пятое место в рейтинге УЕФА (126,5). Первый матч состоится 28 апреля в Париже, ответный - 6 мая в Мюнхене. "ПСЖ" является действующим победителем Лиги чемпионов.