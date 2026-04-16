Шахин Мустафаев о строительстве российской стороной детсада в Агдаме

Мы высоко оцениваем строительство детского сада в селе Махрызлы Агдамского района со стороны Администрации Астраханской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на 24-м заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии в городе Зангилан.

Он высоко оценил строительство сервисного центра "Камаз" в экономической зоне "Аразская долина", а также строительство детского сада в селе Махрызлы Агдамского района Администрацией Астраханской области, выразив благодарность российской стороне.