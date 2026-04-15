В Нидерландах выпущены почтовые марки к 200-летнему юбилею Мирзы Гадима Иревани

В Нидерландах в рамках сотрудничества Национального музея искусств Азербайджана и хореографа Салтанат Ревангызы выпущены почтовые марки, посвящённые 200-летнему юбилею выдающегося художника Мирзы Гадима Иревани, сообщили Day.Az в пресс-службе музея.

Марки были изданы официальным почтовым оператором Нидерландов PostN в рамках проекта "Жемчужины Азербайджана", автором которого является хореограф наша соотечественница из Нидерландов Салтанат Ревангызы. На марках изображены известные произведения Мирзы Гадима Иревани - "Мах Талят ханум" и "Фатали шах".

"Первый экземпляр выпущенных марок будет храниться в коллекции Национального музея искусств Азербайджана. Данная инициатива носит не только юбилейный характер, но и имеет важное значение для продвижения азербайджанского искусства на международном уровне, укрепления культурного имиджа страны, а также развития культурной дипломатии в рамках деятельности диаспоры", - говорится в сообщении.

Отметим, что проект "Жемчужины Азербайджана" успешно реализуется уже более 5 лет. В его рамках было выпущено около 50 почтовых марок, посвященные видным деятелям - поэту Низами Гянджеви, писателю Исмаилу Шихлы, композиторам Узеиру Гаджибейли, Джовдету Гаджиеву, Фикрету Амирову, исполнителю Рашиду Бейбутову, танцовщице Амине Дильбази, меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, капитану команды КВН "Парни из Баку" Анару Мамедханова и т.д. А также выпущены открытки, посвященные Ханкенди, Шуше, художнику Сакиту Мамедову, гроссмейстеру Вугару Гашимову. Проект "Жемчужины Азербайджана" направлен на пропаганду национальной истории и культуры.