В Агдере и Агдаме обнаружены новые археологические памятники

Согласно договорам, заключённым между представительством компании Azerbaijan International Mining Company Limited в Азербайджане, публичным юридическим лицом "Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах" и Институтом археологии и антропологии НАНА, отделом "Археологическое исследование новых строительных площадок" института были проведены археологические раскопки и мониторинг на территории рудообогатительного комплекса "Демирли" близ села Джанйатаг Агдеринского района, а также на территории села Гёйтепе Агдамского района.

Об этом Day.Az сообщили в Институте археологии и антропологии НАНА.

ообщается, что на территории рудообогатительного комплекса "Демирли" археологами были обнаружены остатки построек и образцы керамики, относящиеся к средневековому периоду: "Средневековые находки представлены фрагментами глазурованных и неглазурованных керамических изделий. Образцы глазурованной керамики в основном представлены чашами и тарелками и датируются XI-XV веками. В ходе визуальных наблюдений, проведённых группой археологического мониторинга на территории, вблизи комплекса были зафиксированы 3 кургана".

Очередной археологический мониторинг отделом "Археологическое исследование новых строительных площадок" Института археологии и антропологии НАНА был проведён на территории Агдамского района. Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики №132 от 2 августа 2001 года, на территории села Гёйтепе зарегистрированы 2 археологических памятника, включённых в "Список недвижимых историко-культурных памятников государственного значения": "Во время мониторинга возле села Гёйтепе, на территории кладбища села Эйвазханбейли, был обнаружен мавзолей. Мавзолей датируется 1343 годом по хиджре и 1924 годом по григорианскому календарю. Согласно каменной надписи на мавзолее, там похоронен "Шамиль бек, сын Салман бека". Учитывая, что в 1920 году в Азербайджане была установлена советская власть, можно предположить, что он был одним из последних беков рода Эйвазханбейли. Мавзолей построен по шестиугольному плану. Архитектура шестиугольных мавзолеев относится преимущественно к типу башнеобразных мавзолеев и является одной из редких геометрических форм, встречающихся в средневековой архитектуре Азербайджана. Мавзолеи такого стиля имеют шестиугольную (гексагональную) планировку и обычно завершаются куполом".