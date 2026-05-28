Иран нанес удар по авиабазе США в ответ на ночную атаку

Иран нанес удар по авиабазе США в ответ на атаку вблизи портового города Бендер-Аббас.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Любые дальнейшие атаки США вызовут более решительный ответ", - заявил КСИР, подчеркнув, что Вашингтон несет ответственность за последствия.

КСИР не уточнил, какую базу атаковали ВС Ирана.

Ранее мы сообщали, что США нанесли новые удары по Ирану.