В Армении провели обыск в офисе оппозиционной партии
В офисе партии Гагика Царукяна "Процветающая Армения" проведен обыск и задержаны ряд лиц.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Антикоррупционный комитет Армении.
В ведомстве отметили, что следственные мероприятия начаты после получения информации о даче предвыборных взяток избирателям при условии голосования в пользу их партии на выборах.
