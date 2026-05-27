В Армении провели обыск в офисе оппозиционной партии

В офисе партии Гагика Царукяна "Процветающая Армения" проведен обыск и задержаны ряд лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Антикоррупционный комитет Армении.

В ведомстве отметили, что следственные мероприятия начаты после получения информации о даче предвыборных взяток избирателям при условии голосования в пользу их партии на выборах.