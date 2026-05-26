Раскрыта правда о старых устройствах Apple
Журналисты издания BGR перечислили гаджеты Apple, которые не советуют покупать на вторичном рынке. Список доступен на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам авторов, iPhone, Mac и многие другие устройства Apple имеют внушительный ресурс, который позволяет пользоваться техникой много лет. Из-за этого она востребована на вторичном рынке. Однако есть девайсы, которые не советуют покупать из-за повышенного износа или по другим причинам. Специалисты BGR включили в этот список четыре продукта.
В первую очередь журналисты выделили AirPods. По словам авторов, правда заключается в том, что проверить состояние аккумулятора старых наушников невозможно, поэтому покупатель может получать гаджет с изношенной батареей. Также в материале говорится, что часы Apple Watch довольно быстро теряют товарный вид - их корпус царапается, а на стекле появляются сколы и трещины. Кроме того, часы Apple имеют небольшую автономность, которая еще больше снижается после нескольких лет использования.
Плохой идеей журналисты назвали купить бывший в употреблении стилус Pencil. Максимальную емкость аккумулятора невозможно проверить, как и отремонтировать этот аксессуар в случае поломки. Кроме того, они не рекомендовали приобретать MacBook на базе процессоров Intel, так как эти устройства заметно слабее моделей на Apple Silicon и больше не получают поддержки обновлениями.
