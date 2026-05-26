Трамп потребовал от Ирана передать обогащенный уран

Иран должен передать США весь свой обогащенный уран для последующего уничтожения либо ликвидировать его на месте или в другой стране.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Обогащенный уран ("Ядерная пыль!") будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации совместно и по согласованию с Исламской Республикой Иран", - написал он.

Трамп добавил, что комиссия по атомной энергии США или ее аналог выступят в качестве свидетелей данного процесса.