https://news.day.az/world/1837284.html Трамп потребовал от Ирана передать обогащенный уран Иран должен передать США весь свой обогащенный уран для последующего уничтожения либо ликвидировать его на месте или в другой стране. Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Обогащенный уран ("Ядерная пыль!") будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации совместно и по согласованию с Исламской Республикой Иран", - написал он.
Трамп добавил, что комиссия по атомной энергии США или ее аналог выступят в качестве свидетелей данного процесса.
