В Испании выявили новый случай хантавируса

В Испании выявлен еще один случай хантавируса у пассажира круизного лайнера MV Hondius.

Новый положительный случай хантавируса был подтвержден после ПЦР-теста у одного из граждан из Испании, из числа находившихся на карантине в военном госпитале Мадрида. В отношении заразившегося будут осуществляться специализированное медицинское наблюдение и особые меры безопасности.

22 мая стало известно, что Нидерланды объявили о новом случае заражения хантавирусом среди членов экипажа круизного лайнера MV Hondius.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что на борту лайнера MV Hondius произошла вспышка хантавируса. В связи с этим лайнер направился в порт острова Тенерифе, где власти Испании провели международную операцию по высадке пассажиров. Были организованы авиарейсы для Европейского союза и стран за пределами регионального содружества.