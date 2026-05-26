Гороскоп на 26 мая

В целом гороскоп на сегодня очень благоприятен для реализации любых задумок. Смело переходите от слов и планов к делу, при этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции - сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов, особенно в деловой сфере. Кроме того, день хорош для получения прибыли и для реализации финансовых проектов (если они были запланированы раньше). А вот с шоппингом следует быть осторожным - перед видом полных прилавков сегодня легко потерять если не голову, то счет деньгам! Возможно, товар, который вы купите сегодня, будет очень нужен и полезен, но очень велик шанс, что вы за него переплатите слишком много, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня главной движущей силой Овна в любых делах станет здоровая конкуренция. Это чувство может возникнуть у него по отношению к достижениям коллег, друзей или близких. Главное, что именно оно будет подстегивать Овна, заставляя действовать энергичнее, чем обычно. Возможно, на волне азарта Овен совершит сегодня шаги, которые в другое время не сделал бы из осторожности. Ну а насколько этот риск окажется оправдан, станет ясно позже, в другой день.

Телец

Сегодня Телец будет настроен на организованность и порядок в любых вопросах. А еще на... конфликт - по крайней мере, окружающим может так казаться. С одной стороны, Телец не потерпит чужого вмешательства ни в чем и будет жестко стоять на своем, с другой же - склонен критиковать всех вокруг и раздавать непрошенные советы. Сам Телец будет свято уверен в том, что действует в интересах дела, и в каких-то вопросах действительно может оказаться прав. Но только не в вопросах сохранения спокойствия и нервов.

Близнецы

Сегодня залогом успеха Близнецов будет их умение тонко чувствовать, куда дует ветер. Ситуация потребует от них ориентироваться на ходу, подстраиваться и излагать свои идеи так, чтобы они обязательно пришлись по душе окружающим. Зато из всех возможных вариантов действий Близнецы сегодня способны безошибочно выбрать тот, который окажется самым выгодным для них. Даже если для этого им придется немного покривить душой или изменить свой привычный стиль действий.

Рак

Сегодня звезды гороскопа обещают Раку отличный день для любых начинаний! Практически все, за что он возьмется, со временем сулит ему прибыль и успех. Так что смело стройте планы, продвигайте новый проект, ставьте перед собой новые цели. Единственное, что может помешать сегодня Раку, - это завистливая критика со стороны. Прислушиваясь к ней, он рискует поддаться сомнениям и потерять уверенность в себе.

Лев

Сегодня Льву весь день будет трудно усидеть на месте! Его энергия потребует выхода, заставляя хвататься, как за спасительную соломинку, за любой шанс разнообразить свою жизнь. Возможно, он вызовется съездить куда-то под надуманным предлогом или же ввяжется в спор, лишь бы все было не как обычно. А если уж у Льва сегодня появится шанс пораньше закончить дела - только его и видели! Работа ведь не волк!

Дева

Сегодня судьба дает Девам отличный шанс если и не озолотиться, то как минимум поправить свое финансовое положение! В течение дня Деву могут поджидать любые денежные сюрпризы: скромные (и не очень) премии за труд, отданный долг, подарок от близкого человека или хотя бы обещание золотых гор в перспективе. Если же Дева собиралась поискать более денежную должность, сегодня хороший день для того, чтобы собраться с духом и решиться на этот шаг!

Весы

Сегодня Весы будут находиться в приподнятом, позитивном состоянии духа, благодаря чему их дела могут продвигаться будто бы сами собой. Они одинаково играючи сумеют справиться как с монотонной работой, так и с проектами, требующими анализа или креативного подхода. И друзья, и коллеги Весов смело могут закрывать сегодня ими любую амбразуру: в состоянии внутренней гармони они способны сделать за день гораздо больше обычного. А устать гораздо меньше.

Скорпион

Сегодня Скорпион получит неожиданную награду за свои труды! Это может быть благодарность начальства, повышение в карьере или подарок от любимого человека. Впрочем, возможны и другие варианты приятных событий в жизни Скорпиона: отданный долг, незапланированная прибыль, командировка на Канары или что-то в этом духе. Словом, фортуна сегодня обещает повернуться к Скорпиону своим улыбчивым лицом. Вполне возможно, это станет началом новой полосы удач в его жизни.

Стрелец

Сегодня Стрельца ждет непростой день - события могут развиваться совсем не так, как он запланировал. В какой-то момент он способен выпустить инициативу из рук и перестать контролировать ситуацию. Звезды гороскопа говорят, что все это - следствие плохой подготовки или недостаточной информированности Стрельца в каком-то вопросе. Поэтому, если он не хочет потерять больше, чем обрести, сегодня ему следует браться только за те дела и проекты, в которых он на сто процентов уверен.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу заняться проектом, который он вынашивал уже давно. Возможно, не хватает совсем немного, чтобы вдохнуть в него жизнь! Более того, именно сегодня Козерог может получить какие-то позитивные известия, которые помогут ему запустить проект в ближайшем будущем. Это могут быть денежные поступления, информация, необходимые контакты или согласие близких. Козерогу стоит воспользоваться этим шансом, чтобы проект, наконец, заработал.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Водолея: он имеет шанс столкнуться со слухами, которые негативно отразятся на его карьере, статусе или уровне жизни! Причем Водолей может стать не только жертвой этих слухов, но и пострадать из-за того, что сам распускает их. Так что, во избежание неприятностей, ему стоит держать свое мнение об окружающих при себе. А вот прислушиваться к тому, о чем говорят вокруг, Водолею сегодня просто необходимо - это позволит ему найти источник сплетен и даст шанс уберечься от них.

Рыбы

Сегодня Рыбы испытают такое чувство, как ревность к чужим успехам и разочарование своими. Возможно, на это их натолкнет поощрение кого-то из коллег или же осознание того, что в их делах наметился ступор. Окружающие кажутся им более успешными? Звезды гороскопа советуют Рыбам меньше оглядываться по сторонам, занявшись собственными делами. Вспомните период, когда вы были "на коне", и зафиксируйте в себе это чувство - оно позволит вам, не оглядываясь на других, покорить новые вершины!