Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
От имени народа Казахстана сердечно поздравляю Вас и всех Ваших соотечественников с Днем независимости.
3a годы суверенного развития Азербайджан добился впечатляющих успехов в укреплении государственности, социально-экономическом развитии, усилении авторитета на мировой арене.
Нет сомнений в том, что под Вашим сильным и мудрым руководством братский азербайджанский народ успешно достигнет высоких целей обеспечения дальнейшего устойчивого роста экономики, укрепления потенциала как региональной державы.
Казахский народ неуклонно следует и поддерживает стратегию вечной дружбы и взаимного уважения, искренне радуется достижениям Азербайджана. Мы придаем исключительно важное значение дальнейшему успешному развитию нашего стратегического партнерства и союзничества.
Убежден, активный и доверительный политический диалог на высшем уровне будет и впредь способствовать выводу казахско-азербайджанского многогранного сотрудничества на новые высоты во благо коренных интересов наших народов.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, братскому народу Азербайджана - благополучия и процветания!".
