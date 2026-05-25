В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о дне рождении Варданяна.

Day.Az представляет публикацию:

Сегодня день рождения Рубена Варданяна, и это прекрасный повод еще раз поздравить его с успешным освоением тюремных нар.

Наконец-то этот искушённый инвестор нашёл свою идеальную гавань - место максимально тихое, стабильное и на сто процентов защищённое от инфляции, санкций и мировых кризисов.

Желаем Рубену Карленовичу, чтобы новые "апартаменты" не разочаровывали, монолитные стены надёжно берегли от внешнего шума, а сытная баланда всегда подавалась строго по расписанию. Пусть окружающее его общество будет максимально... атмосферным, а лаконичный вид из окна в клеточку продолжает ежедневно вдохновлять на глубокие философские размышления о бренности любого земного капитала.