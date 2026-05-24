Эбола выходит из-под контроля в Африке

Смертельно опасная лихорадка Эбола свирепствует в Африке. Число жертв инфекции уже превысило 200 человек, а зараженных почти 900. Вспышка заболевания может оказаться куда больше. Всемирная организация здравоохранения повысила до максимального риск распространения для Демократической Республики Конго, под угрозой и другие страны. Как передает Day.Az, масштабы бедствия в сюжете РЕН-ТВ показала корреспондент Мария Забелышинская.

Вспышка Эболы в Центральной Африке, кстати, 17-я по счету за 50 лет, тут же привела в действие глобальный механизм финансового "ответа на угрозу".

"Мы выделили почти четыре миллиона долларов из Резервного фонда для чрезвычайных ситуаций. И я благодарю главу гуманитарной миссии ООН Тома Флетчера, он направил 60 миллионов долларов", - заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Заодно ВОЗ, ранее объявив эпидемию в Африке, ЧС международного значения, теперь повысила до максимального, национальный уровень риска для Демократической Республики Конго. Но, как показывает опыт пандемии ковида, "тушить" вспышку деньгами - дело безнадежное. Разработка вакцины, по оценкам британских вирусологов, займет все лето, последствия будут как тех "цыплят по осени считать". Пока самая действенная стратегия лечения Эболы - закрыть границы, Уганда и Руанда так и сделали.

"Эбола - очень опасная болезнь, пережить ее после заражения - это благословение. Но если бы власти не закрывали границы! Нам нужно возить товар, во время последней эпидемии мы были вакцинированы и работали по обе стороны границы без проблем, мыли руки, мерили температуру", - отметила жительница Гомы в ДР Конго Вема Фураха.

Но не все так уверены в том, что смогут пережить новую эпидемию.

"Страшно боюсь просто выйти в город по делам, принести с собой вирус и заразить им всю семью, умереть тоже боюсь", - признался один из жителей.

От редкого штамма вируса Эболы, Бундибугйо, умирает каждый второй, и даже покойники опасны, поэтому скончавшихся нужно хоронить по специальному протоколу или сжигать. Но именно это возмутило один из семейных кланов конголезцев, родственники покойного потребовали от санитарных служб выдать им тело, а, получив отказ, сожгли мобильный медицинский центр.

В этой вспышке Эболы много странного, что подтвердили в ООН. Источник вируса, как в начале ковида, - летучие мыши. Но, в отличие от той пандемии, группа наивысшего риска - не те, кто старше 60, а трудоспособная молодежь от 20 до 39 лет. Две трети заболевших - женщины.

"У меня маленькие дети. Я очень боюсь этой пандемии. Покупаю им антисептики, но не знаю, помогут ли?" - отметила жительница Ирене Камвами.

Симптомы сначала напоминают грипп, затем появляются сыпь, резкое расстройство пищеварения, кровотечения, сильное возбуждение, дезориентация в пространстве, лицо становится "маской" с глубоко запавшими глазами. По оценкам экспертов, в зоне риска весь регион африканских великих озер: кроме Демократической Республики Конго это Уганда, Руанда, Бурунди, Танзания, Кения, Замбия, Малави, Мозамбик и Эфиопия.

Странным образом вирус будто уже привезли из Африки, эболу вовсю обсуждают в телестудиях в США и даже просят не заниматься самолечением.

"Я получила по почте призыв использовать питьевую соду для лечения Эболы. Не на ту напали, мне такие советы давать не нужно! Но важно помнить, что одобренных методов лечения или вакцин нет. В случае появления симптомов немедленно обращайтесь к врачам", - сообщила врач Селин Гаундер в эфире CBS News.

