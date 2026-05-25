Сегодня гороскоп предполагает повышенную душевную ранимость, по этой причине у вас может возникнуть желание отгородиться от мира, воздвигнув между собой и окружающими невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако не стоит перегибать палку, иначе есть шанс почувствовать себя еще и одиноким, что не способствует улучшению настроения. Боритесь с апатией всеми силами, так как сегодня она грозит привести к ослаблению иммунитета и сделать ваш организм уязвимым для вирусов. Сегодняшний день не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овна будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на его пути! Овну даже может казаться, что окружающие намеренно выводят его из себя. Впрочем, звезды гороскопа говорят, что причину раздражительности Овну стоит поискать внутри, а не снаружи. Найдя пару минут для расслабляющей медитации и дыхательной гимнастики, Овен обнаружит, что мир изменился к лучшему как по волшебству!

Телец

Сегодня от Тельца звезды гороскопа будут требовать не зацикливаться на своих проблемах и обидах, а, по возможности, оказать кому-то покровительство или помощь. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете, а может быть, Тельцу придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями. Звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня не жалеть времени, потраченного на оказание помощи другим. Добрые дела стоят того: они способны поднять Тельца не только в его собственных глазах, но и в глазах окружающих.

Близнецы

Сегодня в течение дня Близнецам придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Казалось бы, дело привычное, однако оно рискует выбить Близнецов из колеи и отразиться на их настрое. Ощущение, что их не слышат, а если и слышат, то неправильно понимают, может преследовать Близнецов весь день. Чтобы избавиться от этого чувства, Близнецам сегодня следует направить энергию на занятие своими личными делами, не посвящая в них окружающих. И по возможности свести общение к минимуму!

Рак

Сегодня Рак может получить интересную для него информацию буквально из воздуха: из слухов, наблюдений, случайного разговора. В обычный день эта информация не вызвала бы его интерес, однако сегодня Рак сумеет максимально воспользоваться ей. День наделяет его повышенными аналитическими способностями, позволяющими Раку по крупицам делать правильные выводы. Как настоящий Шерлок Холмс, он сумеет докопаться до сути - на благо всем и, конечно, себе.

Лев

Сегодня - отличный день для Львов, чья работа связана с деньгами: бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные Львы в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел. Возможно, Льву понадобится заняться подсчетами трат или оценить прибыльность той или иной своей идеи. Сегодня любая деятельность, направленная на приведение в порядок денежных дел, будет даваться ему особенно легко.

Дева

Сегодня день идеален для осуществления любых самостоятельных планов Девы. Собственный бизнес, творчество, учеба, домашние дела или любой другой личный участок работ - везде, где Дева сама отвечает за результат, ее ожидает успех. А вот в любых делах, где ей приходится полагаться на окружающих или тем более испытывать на себе их давление, Деве следует приготовиться к неожиданностям. Увы, но в этих вопросах сегодня далеко не все пойдет гладко.

Весы

Сегодня Весы, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, могут испытать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье - скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится. Сегодня же ждать капризную музу Весам настолько же бесполезно, как и дожидаться у моря погоды. Вместо этого им гораздо эффективнее, засучив рукава, заняться текущими делами, не требующими для своей реализации никаких творческих искр.

Скорпион

Сегодня в течение дня Скорпиону стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самому. Именно из чужих мыслей и идей он почерпнет нужную ему информацию. Кроме того, готовность Скорпиона слушать сегодня может неожиданно снискать ему расположение окружающих. Другими словами, Скорпиону стоит держать уши открытыми, а рот на замке, и тогда молчание для него действительно может обернуться золотом.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу сконцентрироваться на тех делах, где он все решает сам. Чужие советы, "мозговой штурм" и тем более навязчивое руководство будут выбивать его из колеи, плачевно сказываясь на результате. Зато если окружающие дадут ему возможность спокойно посидеть, решая поставленную перед ним задачу, Стрелец способен творить чудеса! Вот почему сегодня ему стоит всячески избегать бушующих вокруг него бурь, отгородившись от всех невидимой перегородкой.

Козерог

Сегодня Козерогу надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими! Своими едкими замечаниями и колкостями он способен провоцировать людей на ответные шаги. Виной же всему раздражительность, которую Козерогу будет трудно держать под контролем, а также его критический взгляд на мир. Однако обуздать себя, проявив дипломатичность, ему сегодня все-таки придется - если, конечно, Козерогу небезразлично отношение к нему близких и друзей.

Водолей

Сегодня Водолей не будет отличаться повышенным терпением: он готов, как спичка, вспыхнуть по любому поводу! Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны его раздражать. Звезды гороскопа предупреждают: скопившееся напряжение может заставить сегодня Водолея действовать необдуманно и резко. Ему следует расслабиться, а в критические моменты считать до десяти, чтобы не сказать или не сделать то, о чем впоследствии Водолей пожалеет.

Рыбы

Сегодня ситуация в делах у Рыб может резко измениться. Какой-то новый проект, в котором они были совершенно уверены, сегодня может обернуться неожиданной стороной. Возможно, Рыбам придется бороться за результат, который, как им казалось, уже лежит у них в кармане. Звезды гороскопа советуют Рыбам отнестись к этому философски. Пускай не все идет так гладко, как хотелось бы, но окончательные точки над "i" еще не расставлены, а значит, все в их руках.