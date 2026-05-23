Юбилей мастера сцены Ясина Гараева

Сегодня редко встретишь актера, который на протяжении десятилетий оставался бы верен одному театру, одному коллективу и однажды выбранному пути. Именно таким мастером является Ясин Гараев, которому исполнилось 80 лет. Более полувека его творческая судьба неразрывно связана с Азербайджанским государственным театром юного зрителя, на сцене которого он создал около ста ярких и запоминающихся образов, ставших частью золотого фонда национального театрального искусства, сообщает Day.Az.

Ясин Гараев родился 22 мая 1946 года в селе Деллер-Джырдахан Шамкирского района. С ранних лет его привлекало актерское искусство, однако по настоянию матери он поступил на факультет английского языка Института иностранных языков. Но любовь к сцене оказалась сильнее. Еще в студенческие годы он стал актером сатирического народного театра Damğa, после чего окончательно решил посвятить себя искусству. Оставив учебу, поступил на факультет актера театра музыкальной комедии Государственного института культуры и искусств. После службы в армии в 1974 году был принят в труппу Театра юного зрителя, которому остался верен на всю жизнь.

За годы творческой деятельности народный артист создал десятки разноплановых ролей - драматических, комедийных, философских, неизменно придавая каждому персонажу особую глубину и искренность. Помимо театра, Ясин Гараев снялся более чем в тридцати художественных фильмах и телеспектаклях, завоевав любовь зрителей разных поколений.

"Счастлив тот человек, который способен бороться с трудностями и оставлять после себя значимый след. Я рано потерял отца, мать меня одна воспитывала, познал все трудности послевоенного времени. Все это закалило меня. Победивший человек всегда испытывает радость в жизни. Государством создаются все возможности для творческого роста и развития, и только от каждого человека, его желания трудиться и стремиться к поставленной цели зависит его успех", - говорит актер.

Для Ясина Гараева театр всегда был не просто профессией, а настоящим храмом искусства.

"Театр - это храм искусства, в храмах служат, а не работают. Поэтому актеров приравнивают к служителям искусства. Театр всегда остается в центре общественного внимания. Люди любят театр, потому что именно там можно увидеть интересные постановки, увлечься игрой актеров и узнать много нового. Театр служит сохранению и развитию высоких национальных и человеческих ценностей", - отмечает мастер сцены.

Особое место в воспоминаниях артиста занимают выдающиеся мастера, с которыми ему довелось делить сцену.

"Я выходил на сцену вместе с такими незабываемыми мастерами, как Мамедага Дадашов, Агададаш Гурбанов, Сюзанна Меджидова, Гусейнага Садыгов, Сулейман Алескеров, Керим Гасанов, Юсиф Велиев, Джавахир Искендерова, Гюльшан Гурбанова, Агахан Салманлы и другие. До сих пор помню слова моего учителя Гусейнаги Садыгова: "Ясин, ты рожден для ТЮЗа, никогда не меняй этот театр", - рассказывает актер.

Юбилей народного артиста стал важным событием для культурной общественности страны. Коллеги, друзья и поклонники его творчества отмечают не только высокий профессионализм мастера, но и его интеллигентность, преданность сцене и огромный вклад в развитие азербайджанского театрального искусства.

"Многих мастеров мы потеряли, понесли невосполнимые утраты, и их никто не заменит. Но мастера навсегда остаются в памяти. Для них главной всегда была преданность своему делу. Надо ценить каждый день и постоянно стремиться к совершенствованию, ведь со временем остаются только деяния. Но я верю, что растет талантливая молодежь, которая достойно продолжит наше театральное искусство", - подчеркивает народный артист.

80-летний юбилей Ясина Гараева - это не только значимая дата в жизни видного мастера сцены, но и важное событие для всего азербайджанского театрального искусства. Его преданность Театру юного зрителя, яркие роли, мудрость и верность профессии стали примером истинного служения искусству. И сегодня имя Ясина Гараева продолжает вдохновлять новые поколения актеров и зрителей, оставаясь символом высокой культуры, духовности и любви к театру.