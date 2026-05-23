Учения НАТО прошли в метро под Лондоном

НАТО все активнее отрабатывает сценарии возможного крупного конфликта в Европе. После серии заявлений о необходимости усиления восточного фланга альянса и наращивания оборонных расходов крупнейшие военные учения все чаще проходят вблизи российских границ и в городах союзников, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Масштабные маневры развернулись прямо под Лондоном. Вооруженные силы НАТО отработали сценарий конфликта с Москвой. Тренировки проходили в столичном метро, на одной из станций развернули командный пункт.

Участники имитировали удары беспилотниками и ракетами вглубь нашей страны, а также отражение ответных атак. Также военные проверяли и подготовку западных войск в области радиоэлектронной борьбы. В Минобороны Королевства эти учения назвали одними из крупнейших за последнее время.