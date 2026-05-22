Стратегическая значимость азербайджанского газа для энергобезопасности Европы усиливается

Стратегическая значимость азербайджанского газа для энергетической безопасности Европы усиливается на фоне геополитической напряженности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете рейтингового агентства Moody's.

Рейтинговое агентство отмечает, что бизнес-профиль ЗАО Южный газовый коридор (SGC) поддерживается значительным масштабом деятельности и интегрированной структурой по всей цепочке создания стоимости природного газа, включая участие в upstream-сегменте и ключевой трубопроводной инфраструктуре.

"Масштаб, капиталоемкость и геополитическая значимость активов SGC создают высокие барьеры для входа на рынок и повышают операционную устойчивость компании. Географическая диверсификация, при которой транспортные активы охватывают несколько стран, дополнительно снижает зависимость от отдельных рынков и расширяет клиентскую базу. Кроме того, межправительственные договоры и соглашения с принимающими государствами формируют прочную правовую основу для эксплуатации трубопроводов", - говорится в отчете Moody's.

Аналитики агентства также отмечают, что SGC сохраняет устойчивые позиции на ключевых рынках, чему способствует стабильный спрос на азербайджанский газ в Турции и Европе.

"Спрос поддерживается политикой Европы по диверсификации энергетических поставок и политической поддержкой, что подтверждается исключениями европейского сегмента Южного газового коридора TAP из отдельных положений Газовой директивы ЕС. Стратегическое значение поставок газа из Азербайджана для региональной энергетической безопасности дополнительно усиливается на фоне геополитической напряженности, связанной с войной в Украине и конфликтом на Ближнем Востоке", - отмечается в отчете.

В то же время Moody's указывает, что SGC подвержена рискам более волатильного upstream-сегмента, при этом операционные риски усиливаются из-за зависимости от одного основного месторождения.

"Месторождение "Шах Дениз" является одним из крупнейших в мире газоконденсатных месторождений, однако это относительно зрелый актив, достигший плато добычи на уровне около 27,8 млрд кубометров в 2024 году и 27,6 млрд кубометров в 2025 году. В 2026-2027 годах объем добычи, вероятно, останется на уровне около 27 млрд кубометров.

Долгосрочные риски снижения добычи из-за естественного истощения частично компенсируются проектом Shah Deniz Compression стоимостью 2,9 млрд долларов, запущенным в 2025 году и направленным на повышение коэффициента извлечения и продление плато добычи. Участие международных нефтяных компаний в рамках соглашения о разделе продукции по "Шах Дениз" - при этом оператором выступает bp - также обеспечивает операционную стабильность за счет технологического опыта. Кроме того, потенциальные поставки газа с других месторождений страны должны способствовать поддержанию загрузки трубопроводной инфраструктуры по мере естественного снижения добычи на "Шах Дениз"", - говорится в отчете.

Согласно данным минэнерго Азербайджана, в январе-марте 2026 года страна экспортировала 6,5 млрд кубометров газа, включая 3 млрд кубометров в Европу, 2,4 млрд кубометров в Турцию (из которых 1,5 млрд кубометров транспортированы по TANAP), 0,8 млрд кубометров в Грузию и 0,3 млрд кубометров в Сирию.

За отчетный период добыча природного газа в Азербайджане составила 12,6 млрд кубометров, включая 3,5 млрд кубометров на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли", 6,9 млрд кубометров на "Шах Дениз", 0,4 млрд кубометров на "Абшерон" и 1,8 млрд кубометров, обеспеченных SOCAR.