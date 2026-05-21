Жилищная политика может стать мощным инструментом устойчивого развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала начальник отдела Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Йелиз Берхт (Yeliz Bercht) в ходе мероприятия на тему "Соответствует ли жилищное строительство будущего целям устойчивого развития сегодняшнего дня? Как стратегии локализации помогают нам вернуться на правильный путь" в рамках WUF13.

"Вопрос сегодняшней сессии одновременно прост и сложен: соответствует ли жильё завтрашнего дня Целям устойчивого развития сегодняшнего дня? Это не только технический вопрос. Речь идёт не только о показателях, системах отчётности или инструментах планирования - какими бы важными они ни были. Прежде всего, это глубоко человеческий вопрос. Жильё определяет, могут ли люди жить в безопасности, могут ли семьи строить надёжное будущее, есть ли у детей стабильная среда для жизни, а у людей - доступ к рабочим местам, образованию, медицинским услугам и общественному транспорту. Таким образом, жильё формирует возможности, укрепляет социальную сплочённость и влияет на доверие граждан к своим городам и государственным институтам", - сказала она.

Берхт отметила, что вопрос жилья остаётся одним из самых острых социальных вызовов современности.

"И, как мы все знаем, этот вызов актуален для всех регионов и континентов. Быстрая урбанизация, рост стоимости строительства, нехватка земель, перемещение населения, миграция, климатические риски и необходимость восстановления оказывают серьёзное давление на жилищные системы по всему миру. Сегодня вопрос уже не только в том, как построить больше жилья. Главный вопрос - как строить и обеспечивать жильё, которое будет доступным, достойным, устойчивым, жизнеспособным и социально инклюзивным. Именно здесь Повестка дня ООН до 2030 года приобретает практическое значение. Цель устойчивого развития №11, особенно пункт 11.1, предусматривающий доступ к адекватному, безопасному и доступному жилью и базовым услугам, не является изолированной задачей. Она тесно связана со многими другими ЦУР - сокращением бедности, здравоохранением, гендерным равенством, климатической повесткой и снижением неравенства. Если жилищная политика оказывается неэффективной, достижение многих других целей развития становится значительно сложнее. Но если жилищная политика будет комплексной, инклюзивной и основанной на местных потребностях, она сможет стать мощным инструментом устойчивого развития", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.