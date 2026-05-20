В рамках WUF13 проходит сессия на тему продвижения управления отходами

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) проходит сессия "Замыкая цикл: продвижение управления отходами на пути к циркулярной экономике".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сессия объединит экспертов из академических кругов, практиков, местных лидеров и представителей гражданского общества для обсуждения темы с использованием коротких иммерсивных видеороликов, интерактивного сторителлинга, диалога, экспертных комментариев и вовлечения аудитории.

Сессия продемонстрирует повседневные вызовы и последствия неэффективного и несистемного управления отходами, представив практические, инклюзивные и инновационные решения от экспертов из государственных структур, агентств развития, финансовых институтов, академического сообщества, гражданского общества и предпринимательского сектора.

Участники получат сравнительный обзор эффективных политик и местных практик, а также узнают, как преобразовать концепции циркулярной экономики и глобальные обязательства в конкретные городские стратегии действий, в том числе как инструмент продвижения адекватного жилья.

Особое внимание будет уделено вопросам финансирования, инноваций и моделей партнёрства как ключевым факторам масштабирования устойчивых и справедливых систем управления отходами.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.