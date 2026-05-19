https://news.day.az/unusual/1835626.html Особая фишка японского метро и вокзалов - ВИДЕО В Японии на некоторых станциях метро и вокзалах действует необычная система обслуживания пассажиров. Как сообщает Day.Az, если у пассажиров возникают проблемы с терминалом или требуется помощь, можно нажать специальную кнопку. После этого из небольшого окна в стене появляется сотрудник, готовый помочь с решением вопроса.
