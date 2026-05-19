Участие молодых людей в WUF13 открывает перед ними новые возможности и вдохновляет на выбор профессии в этой сфере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент Королевского института городского планирования Великобритании Самер Багаин во время своего выступления, организованного павильоном "Белого города" на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

"Увидеть так много молодых людей, интересующихся здоровой городской средой, - это огромный стимул для нашей отрасли. В некоторых странах Ближнего Востока и Европы молодежь не рассматривает сферу строительства и городского планирования как карьерный путь. Участие молодых людей в форуме открывает перед ними новые возможности и вдохновляет на выбор профессии в этой сфере", - отметил Багаин.

Он добавил, что вовлечение молодежи сегодня может сформировать будущих специалистов, которые будут работать в урбанистике через 10-20 лет: "Я считаю, что одной из наших главных целей является привлечение молодых людей, и Азербайджан проделал отличную работу, вовлекая их в процессы планирования и развития городской среды. Надеюсь, это проявится в будущем росте числа специалистов, выбирающих карьеру в этой области".

Багаин подчеркнул, что такие инициативы способствуют долгосрочному развитию городов и формированию устойчивой и комфортной среды для будущих поколений.

Отметим, что сегодня третий день WUF13, проходящей в Баку.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.