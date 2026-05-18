Завершился второй день WUF13 в Баку

Завершился второй день работы 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, второй день форума, считающегося одной из самых авторитетных глобальных платформ в мире в сфере градостроительства и собравшего более 40 тысяч зарегистрированных участников из 182 стран, запомнился рядом важных мероприятий.

Так, во второй день форума состоялась официальная пресс-конференция, посвященная открытию. На пресс-конференции обсуждались такие приоритетные вопросы, как глобальный жилищный кризис, безопасное и устойчивое развитие городов, политика урбанизации, а также укрепление городской устойчивости.

Сегодня также впервые в истории WUF прошел саммит лидеров. В течение дня были организованы совместная церемония закрытия ассамблей, встреча министров стран Африканского региона и MINURVI - Форум министров и высших должностных лиц по жилищному строительству и урбанизации стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Во второй день WUF13 состоялась официальная церемония открытия выставки Urban Expo. Выставка, охватывающая территорию в 3,5 гектара, объединила более 217 организаций из 66 стран.

Участники форума в своих заявлениях для СМИ говорили о значимости проведения WUF13 в Баку, значимости успешного проведения Азербайджаном международных мероприятий и его активной роли в инициативах глобального сотрудничества. Они особо подчеркивали, что форум является важной платформой с точки зрения представления международной аудитории опыта Азербайджана в сфере устойчивого развития и современного градостроительства.

Отметим, что WUF13, которая продлится до 22 мая, организована совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана. Форум охватывает такие важные вопросы, как глобальный жилищный кризис, влияние изменения климата на города, современное городское управление.

Представляем вниманию фотографии, отражающие второй день WUF13.

Фото - Ариф Гулузаде