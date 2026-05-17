WUF13 - глобальная площадка для демонстрации уникального опыта Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

В современном мире, где города становятся ключевыми центрами экономического роста, инноваций и социальной трансформации, значение глобальных площадок для обмена урбанистическим опытом трудно переоценить. Всемирный форум городов (WUF13), проходящий в Баку, представляет собой не просто очередное международное мероприятие под эгидой ООН, а важнейший индикатор возрастающей роли Азербайджана в глобальной повестке.

Проведение столь масштабного форума в столице страны - это признание не только ее инфраструктурного и организационного потенциала, но и стратегического видения в сфере устойчивого городского развития. WUF традиционно собирает представителей правительств, международных организаций, научного сообщества и бизнеса для обсуждения ключевых вызовов урбанизации. Однако бакинская сессия имеет особую специфику.

Впервые столь подробно на международной платформе представлен опыт комплексного восстановления и развития территорий, переживших военный конфликт. Заявление председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анара Гулиева о презентации генеральных планов всех 79 городов страны подчеркивает системный подход нашей страны к территориальному развитию.

Это не фрагментарные проекты, а единая архитектура будущего, в которой каждый населенный пункт рассматривается как часть целостной национальной стратегии. Особое внимание участников форума привлекает опыт восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Речь идет не просто о реконструкции разрушенной инфраструктуры, а о создании принципиально новой модели "умных" и устойчивых городов.

Азербайджан фактически использует уникальный исторический шанс - начать развитие этих территорий "с чистого листа", внедряя передовые технологические решения, экологические стандарты и современные урбанистические концепции. В условиях, когда многие страны сталкиваются с проблемой модернизации устаревшей городской среды, азербайджанский кейс демонстрирует альтернативный путь - формирование городов будущего с нуля.

Интерес к этому опыту проявляют государства, имеющие собственный постконфликтный бэкграунд. Заявление министра земельного управления Камбоджи Самала Сая о схожести подходов подчеркивает универсальность вызовов, стоящих перед странами, пережившими войны. Восстановление городов - это всегда сложный, многослойный процесс, включающий не только строительство, но и социальную реинтеграцию, экономическое оживление, восстановление доверия населения. Именно поэтому практические решения, реализуемые Азербайджаном, представляют ценность далеко за пределами региона Южного Кавказа.

Особый интерес к азербайджанскому опыту демонстрирует Украина. В условиях продолжающейся войны вопрос будущего восстановления разрушенных территорий уже сегодня становится для этой страны предметом стратегического планирования. В этой связи стоит напомнить и про недавний, данный Trend, комментарий министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы о готовности к обмену опытом на площадке WUF13.

Для Украины, как и для многих других стран, пример Азербайджана важен тем, что он сочетает политическую волю, централизованное планирование и использование современных технологий. Нельзя рассматривать успехи Азербайджана в сфере восстановления освобожденных территорий в отрыве от более широкого контекста.

Ключевым поворотным моментом стала победа в 44-дневной войне 2020 года, которая изменила геополитическую реальность в регионе. Однако не менее важно то, как эта победа была конвертирована в последующее полное восстановление территориальной целостности Азербайджана , а затем - в долгосрочную стратегию развития. Азербайджан продемонстрировал высокие темпы и четкость реализации проектов. Это стало возможным благодаря сочетанию политической консолидации, финансовых ресурсов и институциональной эффективности.

Проведение WUF13 в Баку усиливает международную легитимность этого опыта. Форум становится площадкой, где Азербайджан не просто делится достижениями, но и формирует новый нарратив о постконфликтном развитии. Этот нарратив основан на идее, что восстановление может быть не возвратом к прошлому, а переходом к качественно новому этапу развития. В этом смысле Карабах и Восточный Зангезур выступают своего рода лабораторией будущего, где тестируются инновационные решения, способные найти применение в других регионах мира.

Важно отметить и символическое значение форума. Баку, уже давно зарекомендовавший себя как площадка для проведения крупных международных мероприятий, вновь подтверждает свой статус глобального центра диалога. Однако в случае WUF13 речь идет не только о дипломатическом или имиджевом успехе. Это также демонстрация способности страны предлагать содержательные решения глобальных проблем. В эпоху, когда урбанизация становится одним из главных вызовов человечества, наличие практического, успешно реализуемого опыта приобретает особую ценность.

Таким образом, WUF13 в Баку выходит далеко за рамки традиционного форума по урбанистике. Он становится точкой пересечения глобальных интересов, площадкой для обмена стратегиями и одновременно витриной достижений Азербайджана. Представление генеральных планов всех городов страны, демонстрация прогресса в восстановлении освобожденных территорий, интерес со стороны других государств - все это формирует комплексное восприятие Азербайджана как одного из новых центров экспертизы в области постконфликтного развития.