Заместитель председателя Совета министров Боснии и Герцеговины прибыл с визитом в Азербайджан

17 мая заместитель председателя Совета министров Боснии и Герцеговины, министр внешней торговли и экономических связей Сташа Кошарац прибыл с визитом в Азербайджанную Республику с целью участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13). Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили официальные лица.