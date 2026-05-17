WUF13 в Баку создает новые возможности для международного сотрудничества

Всемирный форум городов WUF13, проходящий в Баку, открывает новые возможности для укрепления международного сотрудничества и обмена опытом в сфере устойчивого городского развития.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend, технический советник Генеральной делегации по продвижению новых городов Сенегала Сила Абдуллахи в кулуарах 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Мы очень рады находиться здесь. Организация форума в Баку находится на высоком уровне. Мы надеемся, что мероприятие создаст множество возможностей для всех стран, представленных на форуме", - отметил он.

Представитель Сенегала также подчеркнул важность международного диалога по вопросам развития современных и устойчивых городов, отметив, что подобные площадки способствуют обмену передовыми практиками между государствами.