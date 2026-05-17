Координация управления водными ресурсами и жилищной политики остается серьезным вызовом во всем мире

Вопрос координации рисков, управления водными ресурсами и жилищной политики остается серьезным вызовом во всем мире. Эти области не всегда развиваются параллельно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила региональный директор WILO Ева Керстольт на сессии Бизнес-ассамблеи "Лидерство частного сектора в цепочке создания стоимости в жилищном строительстве: достижение результатов, несмотря на трудности", состоявшейся в рамках 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

Ева Керстольт напомнила, что существуют образцовые страны, такие как Сингапур. Поскольку Сингапур - город-государство с небольшой территорией, все системы тесно взаимосвязаны. Поэтому там можно более скоординированно решать такие вопросы, как жилищное строительство, водоснабжение и очистка сточных вод:

"Однако в странах с большой географической территорией ситуация совершенно иная, и проблемы также более сложны. Поэтому, чтобы быть справедливой ко всем, я хотела бы отметить, что этот процесс не так прост для всех стран, как для малых государств".