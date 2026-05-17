Процесс реализации Основных принципов Новой городской повестки должен быть переосмыслен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал мэр турецкого города Конья Угур Ибрагим Алтай в ходе Всемирной ассамблеи местных и региональных органов власти в рамках Всемирного форума городов WUF13.

"Эта Всемирная ассамблея проходит в критически важный период для наших городов и регионов. Во всем мире местные и региональные власти ежедневно напрямую отвечают на реальные потребности людей - будь то защита прав, обеспечение достойного жилья, управление миграцией, климатическая справедливость или общественная сплоченность. Именно через систему общественных услуг они ставят равенство и человеческое достоинство в центр государственной политики", - сказал он.

По его словам, роль Всемирной ассамблеи местных и региональных правительств, проходящая в рамках Всемирного форума городов, должна быть еще более усилена.

"Этот процесс не должен ограничиваться лишь оценкой текущей ситуации. Он также должен затрагивать фундаментальные проблемы, препятствующие реализации повестки: слабую децентрализацию, ограниченные финансовые возможности, коммерциализацию жилья и земли, а также недостаточно эффективные механизмы многоуровневого управления.

Уважаемые коллеги, основные принципы Новой городской повестки сохраняют свою актуальность. Однако процесс реализации должен быть переосмыслен через призму прав человека, заботы, территориального подхода и предоставления местных общественных услуг. Для этого крайне важно обеспечить местным и региональным властям необходимые полномочия, финансирование и институциональное признание",- сказал он.