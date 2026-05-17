Высокий уровень участия в WUF13 отражает значение форума.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев в ходе министерской встречи Всемирного форума городов.

"Мы особенно рады высокому уровню участия в WUF13. Такая вовлеченность отражает значимость форума и является результатом нашего тесного партнерства с UN-Habitat, основанного на взаимном доверии и общем понимании ответственности за устойчивое городское будущее", - сказал он.

Он отметил, что министерская встреча стала важной площадкой для обсуждения практических решений, обмена лучшими международными практиками и укрепления коллективных действий в сфере городского развития и борьбы с бедностью.