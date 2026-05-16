Путь великого геолога Бабы Бабазаде - легенды азербайджанской нефти

В Национальном музее истории Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 115-летию со дня рождения легендарного нефтяника, геолога и ученого Бабы Гурбангулы Бабазаде (1911 - 1962). Перед началом мероприятия гости ознакомились с экспозицией, где были представлены личные вещи Баба Бабазаде, книги, портреты, фотографии, награды и документы, хранящиеся в фондах музея, а также в семейном архиве, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

На открытии Нигяр Бабазаде, внучка Баба Бабазаде, выразила благодарность сотрудникам музея за поддержку в организации церемонии и выставки. Она рассказала о жизни своего деда, внесшего огромный вклад в нефтяную историю Азербайджана.

Баба Бабазаде родился в поселке Раманы - пригороде Баку. После окончания Азербайджанского промышленного института начал трудовую деятельность на нефтяных месторождениях столицы. Пройдя путь от техника до инженера-геолога, он возглавил геологическую службу бывшего Азизбековского (ныне Хазарского) района Баку.

С 1953 года и до конца жизни Баба Бабазаде занимал должность главного геолога объединения "Азернефть". В области нефтегазовой геологии он проявил себя как высококвалифицированный специалист и талантливый руководитель, внесший значительный вклад в разработку, открытие и освоение нефтяных и газовых месторождений.

Под его руководством и при непосредственном участии были открыты такие месторождения нефти и газа, как Бузовна, Маштага, Зиря, Нефтяные Камни, Грязевой вулкан, Гарадаг, Гумадасы, Гуровдаг, Мушовдаг и другие. Более 80 научных трудов ученого, включая три монографии, сыграли важную роль в развитии геологоразведочных работ и эффективной разработке нефтегазовых месторождений как в Азербайджане, так и в ряде других нефтедобывающих регионов бывшего Советского Союза.

В 1949 году Баба Бабазаде получил ученую степень кандидата наук, в 1959 году был избран членом-корреспондентом Национальной академии наук Азербайджана, а в 1962 году ему была присуждена степень доктора геолого-минералогических наук.

Его плодотворная деятельность была высоко оценена государством. В 1944 году Баба Бабазаде стал первым среди нефтяников СССР и Азербайджана, удостоенным звания Героя Социалистического Труда. В последующие годы он был награжден Сталинской премией I степени, орденом Ленина, Ленинской премией, тремя орденами Красного Знамени Труда и другими высокими наградами.

Выступившие старший научный сотрудник Института геологии и геофизики, доктор философии по геологии и минералогии Шахвалад Кочарли, заместитель директора Республиканской научно-технической библиотеки при Агентстве интеллектуальной собственности Севда Расулова, руководитель департамента SOCAR, заместитель председателя Общественного союза "Геологическое общество нефтяников", доктор философии по наукам о Земле Эльвин Ахмедов и заместитель директора по научной работе Национального музея истории Азербайджана, доктор исторических наук Фархад Джаббаров рассказали о научном наследии Бабазаде и его заслугах в области нефтяной промышленности и геологии.

Гостям был показан документальный фильм "Осмысленная жизнь", посвященный жизни и деятельности великого геолога Бабы Бабазаде - легенды азербайджанской нефти.