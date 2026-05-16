Honor раскрыла сроки выхода нового смартфона

Honor официально подтвердила, что смартфон Robot Phone с роботизированным камерным блоком поступит в продажу в третьем квартале 2026 года - в период с июля по сентябрь.

Компания объявила об этом на мероприятии Cannes China Night, где продемонстрировала устройство и его возможности съемки. Robot Phone оснащен системой стабилизации с четырьмя степенями свободы (4DoF gimbal system), а также станет первым устройством, созданным в рамках партнерства Honor с ARRI, о котором было объявлено в марте.

В Honor называют Robot Phone "следующим этапом развития мобильного кинопроизводства и ИИ-оборудования". Большинство технических характеристик смартфона пока не раскрываются, однако компания пообещала поделиться новыми подробностями "в ближайшее время".

Honor - это китайский бренд смартфонов и умной электроники. С 2013 года существовал как суббренд компании Huawei. С 2020 года - полностью самостоятельная структура.