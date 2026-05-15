Аракчи подтвердил возможность хранения обогащенного урана в РФ

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что обсуждал с российской стороной ее предложение хранить обогащенный уран, передает в пятницу телеканал Al Jazeera.

"Аракчи подтвердил, что обсуждал с российскими официальными лицами предложение Москвы хранить иранский обогащенный уран, выразил признательность за намерение помочь", - передает телеканал, сообщает Day.Az.

По словам Аракчи, Иран планирует отложить обсуждение с США вопроса об обогащенном уране до более поздних этапов переговоров, но может рассмотреть предложение России в подходящий момент.

"Когда мы дойдем до этого этапа, мы, очевидно, проведем дополнительные консультации с Россией и посмотрим, может ли российское предложение помочь или нет", - сказал он, добавив, что "сейчас речи об этом не идет".