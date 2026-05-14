Бахыш Абуталыб оглу Бабаев награжден орденом "Эмек" 2-й степени.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.

Согласно распоряжению, Бахыш Бабаев награжден орденом "Эмек" 2-й степени в связи с длительной эффективной деятельностью по развитию электроэнергетической сферы Азербайджана.