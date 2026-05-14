«Золотой купол» США подорожал

Создание системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome ("Золотой купол") может обойтись США в 1,2 триллиона долларов. Это значительно превышает заложенную в бюджете сумму, пишет Defense One, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что в 2025 году бюджетное управление Конгресса США подсчитало, что "Золотой купол" обойдется вдвое дешевле. Издание напомнило, что "основанную на расплывчатом указе" систему первоначально обещали построить за 175 миллиардов долларов.

В течение следующих пяти лет на подорожавшую разработку планируют потратить более 79 миллиардов долларов. Автор подчеркнул, что это исключает финансирование других проектов, связанных с ПРО.

При этом аналитики бюджетного управления утверждают, что "Золотой купол" не сможет обеспечить абсолютную защиту от атак "одноранговых противников". Считается, что на закупку ракет-перехватчиков, которые позволят уничтожить около десяти приближающихся межконтинентальных ракет противника, выделят 730 миллиардов долларов.