Платформа НПО Глобального Юга в Баку стала международной площадкой солидарности

Платформа неправительственных организаций Глобального Юга, инициированная в Баку, за год превратилась в международную площадку солидарности, преодолевающую географические и политические разделения.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила председатель правления Агентства государственной поддержки НПО, член Организационного комитета 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Айгюн Алиева в ходе I Генеральной ассамблеи Платформы неправительственных организаций Глобального Юга, проходящей в рамках "Бакинской недели градостроительства".

По ее словам, встреча в Баку отражает "живое воплощение общей воли, взаимного доверия и усиливающегося голоса Глобального Юга". Она подчеркнула, что Азербайджан исторически выступает мостом между странами Глобального Юга, а Баку продолжает эту роль как центр международного диалога и сотрудничества.

Также было отмечено, что в рамках предстоящего WUF13 впервые был сформирован единый павильон НПО Глобального Юга и предоставлена отдельная выставочная зона при поддержке UN-Habitat.

"Еще одним важным новшеством станет Форум НПО, который пройдет 19 мая. Этот форум, впервые организуемый в истории WUF13, будет способствовать укреплению роли гражданского общества как глобального партнера в вопросах урбанизации и устойчивого развития".