Павильон Азербайджана на WUF13 займет площадь в 1500 кв. м

Павильон Азербайджана на WUF13 займет площадь в 1500 квадратных метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор операционной компании "WUF13 Азербайджан" Адиль Мамедов в ходе медиа-тура по месту проведения мероприятия.

По его словам, в павильонах, организуемых в рамках WUF13, будут представлены 41 страна. Кроме того, в работе павильонов примут участие около 14 представителей иностранных муниципалитетов.

Отметим, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия различные заинтересованные стороны и представителей групп единомышленников для обсуждения одного из самых актуальных мировых вызовов - вопроса жилищного обеспечения.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения", соберет вместе национальные правительства различных стран мира, а также общины, специалистов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможность для проведения дискуссий на высоком уровне через практические и ориентированные на поиск решений платформы, а также форматы интерактивных встреч, обеспечивая опору глобальной политики на местный опыт.