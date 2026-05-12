Министр дорожного строительства и городского развития Ирана посетит с визитом Баку

17 мая министр дорожного строительства и городского развития Ирана Фарзана Садег посетит с визитом Азербайджан.

Об этом Day.Az сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Согласно информации, иранского министра будет сопровождать высокопоставленная делегация.

Министр примет участие в тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится в Баку.

Следует отметить, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая. Форум организован в рамках сотрудничества между Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана. В мероприятии примут участие представители правительств различных стран, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также представители международных организаций.

В рамках форума впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоится Саммит лидеров.