Министр дорожного строительства и городского развития Ирана посетит с визитом Баку
17 мая министр дорожного строительства и городского развития Ирана Фарзана Садег посетит с визитом Азербайджан.
Об этом Day.Az сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.
Согласно информации, иранского министра будет сопровождать высокопоставленная делегация.
Министр примет участие в тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится в Баку.
Следует отметить, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая. Форум организован в рамках сотрудничества между Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана. В мероприятии примут участие представители правительств различных стран, частного сектора, гражданского общества, молодежных и академических кругов, а также представители международных организаций.
В рамках форума впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоится Саммит лидеров.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре