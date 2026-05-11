Нетаньяху заявил, что не давал США гарантий смены власти в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом в середине февраля не гарантировал, что возможная совместная военная операция против Ирана приведет к смене власти в исламской республике.

Как передает Day.Az, ранее газета The New York Times сообщала, что на закрытой встрече 11 февраля Нетаньяху якобы выразил уверенность в том, что война против Ирана "положит конец исламской республике". Однако, по словам израильского премьера, он, наоборот, говорил о неопределенности возможного исхода операции.

"Я не только подчеркивал это, но и мы оба согласились с тем, что существуют не только неопределенность, но и риски", - заявил Нетаньяху в интервью телеканалу CBS News, вышедшем в эфир в воскресенье.

При этом глава израильского правительства добавил, что в ходе обсуждения с американским лидером выразил мнение о том, что бездействие несет более серьезную угрозу, чем проведение военной операции.