Иран передал США ответ по урегулированию конфликта

Иран передал Пакистану свой ответ на предложение США по урегулированию конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство IRNA, соответствующее заявление было сделано в официальном сообщении.

"Ответ Ирана на последний текст предложения США по завершению конфликта сегодня был передан пакистанскому посреднику", - отмечается в публикации.

Ранее Иран направил США план урегулирования, состоящий из 14 пунктов. Среди основных требований Тегерана - снятие санкций, разморозка активов, выплата компенсаций, вывод американских войск и предоставление гарантий ненападения.

Власти страны заявили о готовности вернуться к переговорам, однако президент США выразил сомнения в приемлемости иранских условий и допустил возможность возобновления ударов.

В то же время спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном по вопросам мирного урегулирования.