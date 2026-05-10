Стармер отказался досрочно покидать пост премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью газете The Daily Mirror заявил, что намерен оставаться во главе правительства в ближайшие годы, несмотря на призывы к его отставке, передает Day.Az.

По его словам, он "всегда говорил о десятилетии национального возрождения" и отметил, что стране досталось "тяжелое наследие по всем направлениям". Стармер подчеркнул, что речь идет не только о слабой экономике, но и о разрушенных государственных услугах, добавив, что реальная ситуация оказалась хуже первоначальных оценок.

Ранее издание Politico со ссылкой на беседы с десятками политиков и чиновников сообщало, что в окружении Стармера возникают сомнения в его лидерских качествах и способности эффективно управлять страной.

В феврале премьер-министр уже заявлял, что не собирается покидать пост на фоне скандала, связанного с назначением послом в США Питера Мандельсона, которого обвиняли в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. По данным газеты Daily Mail, Мандельсон якобы передавал Эпштейну конфиденциальную информацию, что позволило тому заработать значительные суммы на финансовых рынках.