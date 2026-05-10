ОАЭ отразили атаку БПЛА со стороны Ирана

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ОАЭ перехватили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных из Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство обороны страны.

"Министерство обороны объявило, что 10 мая 2026 года системы ПВО ОАЭ успешно перехватили два беспилотных летательных аппарата, запущенных из Ирана", - говорится в пресс-релизе ведомства на странице в соцсети Х.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.

Всего с начала конфликта вокруг Ирана эмиратские силы ПВО перехватили 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2265 БПЛА.