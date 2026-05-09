В Нидерландах введут домашний карантин для пассажиров MV Hondius

Власти Нидерландов планируют отправить на шестинедельный домашний карантин пассажиров и членов экипажа круизного судна MV Hondius после их возвращения в страну на фоне вспышки хантавируса на борту.

Как передает Day.Az, об этом сообщил портал NU.nl со ссылкой на письмо министра здравоохранения Нидерландов Софи Херманс в парламент.

Речь идет о десяти гражданах Нидерландов, которые будут репатриированы после прибытия лайнера на Канарские острова.