В Нидерландах введут домашний карантин для пассажиров MV Hondius Власти Нидерландов планируют отправить на шестинедельный домашний карантин пассажиров и членов экипажа круизного судна MV Hondius после их возвращения в страну на фоне вспышки хантавируса на борту. Как передает Day.Az, об этом сообщил портал NU.nl со ссылкой на письмо министра здравоохранения Нидерландов Софи Херманс в парламент.
Речь идет о десяти гражданах Нидерландов, которые будут репатриированы после прибытия лайнера на Канарские острова.
