Одна из стран хочет изолировать местный рынок газа

Власти Австралии могут обязать экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) продавать часть топлива на местном рынке.

Об этом заявил министр по вопросам изменения климата и энергетики Крис Боуэн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В случае принятия таких требований австралийские газодобывающие компании топлива будут должны поставлять 20 процентов топлива местным потребителям. По словам чиновника, такие меры призваны изолировать австралийский газ от мировых скачков цен, снизить его стоимость в стране и справиться с сезонным дефицитом и нехваткой топлива в некоторых районах. Эти решения затронут только спотовый рынок и газ, который будет поставляться по новым контрактам.

По словам министра ресурсов Мадлейн Кинг, такие ограничения могут начать действовать с июля 2027 года.

По данным Bloomberg, после приостановки в марте производства СПГ в Катаре из-за боевых действий в регионе Австралия поднялась на второе место в мире по объемам экспорта. Страна продает за рубеж около 74 процентов всего добываемого на своей территории газа.