Трамп не ставит никаких крайних сроков на переговорах с Ираном

Соединенные Штаты не пытаются устанавливать никаких крайних сроков на переговорах с Ираном.

об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Никогда не ставлю крайнего срока", - сказал он журналистам в Белом доме. Его просили уточнить, устанавливает ли он какой-то крайний срок в диалоге Вашингтона с Тегераном.

Американский лидер выразил уверенность в том, что Иран и США договорятся о завершении конфликта. "Это произойдет. Это произойдет. Но никогда крайнего срока не ставлю", - заявил президент США.

