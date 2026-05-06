Хорошая новость в связи с зарплатами

В Азербайджане будет создана возможность для наемных работников получать заработную плату через выбранный ими банк.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

По его словам, в этом направлении ведется активное сотрудничество с Министерством труда и социальной защиты населения, и уже реализуются технические интеграции.

Т. Казымов отметил, что, согласно планам, в ближайшие 2-3 месяца может быть дан старт этапу либерализации выплаты заработной платы: "Мы хотим, чтобы наемные работники как в государственном, так и в частном секторе могли свободно получать свою зарплату в любом выбранном ими банке".

Он добавил, что на следующем этапе эта возможность будет распространена также на пенсионеров и получателей социальных пособий.

Глава ЦБ подчеркнул, что в рамках проекта действует специальная рабочая группа, и ключевая цель - максимально упростить процесс для граждан.

"Мы стремимся создать систему, которая не зависит ни от кого и основана исключительно на выборе самого гражданина", - добавил он.

Он также отметил, что работы по развитию ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения продолжаются, и завершить процесс планируется уже в этом году: "Не думаем, что это займет много времени. Вероятно, в ближайшие 3-4 месяца мы сможем завершить эту работу".

По его словам, данные изменения могут способствовать усилению конкуренции в банковском секторе и повышению качества услуг.