Смертельный фейерверк в Китае, десятки погибших - ВИДЕО

В городе Люян в китайской провинции Хунань произошел взрыв на предприятии по производству фейерверков, погиб 21 человек. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По последним данным, еще 61 человек получил ранения. На место направлены 482 спасателя, идут поисково-спасательные работы.