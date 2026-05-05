Смертельный фейерверк в Китае, десятки погибших

В городе Люян в китайской провинции Хунань произошел взрыв на предприятии по производству фейерверков, погиб 21 человек.

По последним данным, еще 61 человек получил ранения.

На место направлены 482 спасателя, идут поисково-спасательные работы. Задержаны ответственные сотрудники компании, выясняются причины взрыва.